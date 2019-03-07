شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% خاسرا عدد 31.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2594.52 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 103.6 مليون سهم محققة ما قيمته 154.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2046 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 21 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم أمانات القابضة بنسبة 3.65%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.19%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.11%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.07%.