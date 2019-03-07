شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ممثل البرنامج الإنمائي: مصر ثانى دولة تحصل على ختم المساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى، أن جهاز المشروعات الصغيرة نموذج ناجح فى مصر بعد حصوله على ختم المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي بمقر جهاز المشروعات الصغيرة، إلى أن تقييم نموذج عمل الجهاز كشف أن هناك تدريب وتحسين سياسات إدارية وموازنات خاصة للمرأة وهى كلها صبت فى صالح حصول الجهاز على هذا الختم لتكون مصر ثانى دولة فى العالم تحصل على هذا الختم.