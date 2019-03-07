شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قومى المرأة:جهاز المشروعات الصغيرة أول مؤسسة تحصل على ختم البرنامج الإنمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، إن حصول جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي جائزة ختم المساواة بين الجنسين من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إنجاز دولى يحسب إلى مصر، معلنة أنه يتم العمل مع 3 مؤسسات فى مصر للحصول على ختم المساواة بين الجنسين.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقب حصول الجهاز على ختم المساواة بين الجنسين ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن جهاز المشروعات أول مؤسسة فى مصر تحصل على هذا الختم نظرا للأعمال التى يقوم بها الجهاز لدعم المرأة سواء فى القرى أو النجوع والمحافظات المختلفة.

وأشارت مايا مرسى إلى أن برامج دعم المرأة والقروض المقدمة لها والتسهيلات الممنوحة لهن وبرامج تدريب الجهاز التى يتيحها للمرأة وبرامج رائدات الأعمال كل هذه الأنشطة ساهمت في حصول جهاز المشروعات الصغيرة على هذا الختم.

وأكدت رئيس القومى للمرأة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثق تجربة جهاز المشروعات الصغيرة فى برامج دعم المرأة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لجهاز المشروعات الصغيرة يأتى ضمن مساعى مصر لتمكين وتشجيع المرأة وفق استراتيجية 2030.