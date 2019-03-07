وزيرة السياحة تتفقد جناح مصر للطيران في بورصة برلين

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحى وماجد ميشيل مدير مصر للطيران لإقليم ألمانيا وعمرو عباس مستشار رئيس القطاع التجارى، جناح مصر للطيران فى بورصة برلين الدولية للسياحة، أشادت الوزيرة بجناح مصر للطيران .

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أمس الأربعاء ، الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين “ITB” والتي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري.

تشارك مصر هذا العام بجناح كبير يبلغ مساحته 1178م2، ودور علوى بمساحة 75م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناحا للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناحا لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناحا لمحافظة البحر الأحمر، وجناحا لشركة مصر للطيران، وجناحا لشركة آير كايرو.

وعقدت وزيرة السياحة، عدة لقاءات مع عدد من منظمي الرحلات، والرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك العالمية بيتر فانكنهاوزر، وذلك لمناقشة سبل بحث الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

كما حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، على زيارة معرض مصر للطيران، واشادوا بالخدمات المقدمة داخل المعرض.

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