«البترول» توقع اتفاقية جديدة للبحث عن النفط والغاز في خليج السويس

وقع طارق الملا وزير البترول، اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس بين هيئة البترول وشركة ديا الألمانية، لتنفيذ برامج تنمية وزيادة الإنتاج البترولي باستثمارات حدها الأدنى 20 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وتشمل الإتفاقية، إلتزام الشركة الألمانية بالقيام بأنشطة الحفر وتطوير التسهيلات الإنتاجية، وتشغيل وصيانة مصنع استخلاص البوتاجاز من حقول الإنتاج التابعة لها بخليج السويس، والذي يؤول إنتاجه من البوتاجاز بالكامل إلى هيئة البترول.

ووقع الاتفاقية مع وزير البترول، عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وسامح صبري المدير العام لشركة ديا الألمانية في مصر، بحضور أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعلاء البطل نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والاتفاقيات.

وتخطط شركة ديا لضخ استثمارات تبلغ حوالي 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها حوالي 225 مليون دولار في منطقة خليج السويس وحدها، بحسب سامح صبري.

وضخت ديا حوالي 800 مليون دولار في حقول خليج السويس ودسوق وشمال الإسكندرية خلال عامي 2017 و2018.

وأكد صبري، أن جهود تطوير وتحديث قطاع البترول نجحت في تكوين مناخ استثمارى جاذب ومحفز وتزايد الثقة.

وقال الملا، عقب التوقيع، إن قطاع البترول تبنى استراتيجية متكاملة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وضمان أمن واستدامة الطاقة.

وأضاف، أن حرص شركة ديا الألمانية، وشركات البترول العالمية على ضخ استثمارات إضافية في مناطق عملها أو في مناطق جديدة يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في قطاع البترول، والفرص والاحتمالات البترولية التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

وأشار طارق الملا إلى أن الشراكة المثمرة مع شركة ديا الألمانية والبالغة أكثر من 45 عاماً أسهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.

وذكر الوزير أن القطاع مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب ‏مزيد من الاستثمارات خاصة وأن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ‏ولم تبح بعد بكل أسرارها.

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