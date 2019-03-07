شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى قرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، وينشر ”الخليج 365”، نص القرار الصادر من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

وأكد البنك المركزى، فى بيانه اليوم الخميس، على أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما سيستمر حتى 15 مارس 2020.