شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: طرح أرامكو للاكتتاب خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، إن الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب سيتم في غضون عامين.

وجاء ذلك نقلاً عن صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس، خلال زيارته لمقر الشركة يوم الأربعاء إن المملكة "تصّدر ما بين 7-8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا."

وكان وزير الطاقة السعودى قال فى يناير إن أرامكو ستُدرج بحلول عام 2021.