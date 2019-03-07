شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: طرح أرامكو للاكتتاب خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، إن الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب سيتم في غضون عامين.
وجاء ذلك نقلاً عن صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس، خلال زيارته لمقر الشركة يوم الأربعاء إن المملكة "تصّدر ما بين 7-8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا."
وكان وزير الطاقة السعودى قال فى يناير إن أرامكو ستُدرج بحلول عام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودى: طرح أرامكو للاكتتاب خلال عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.