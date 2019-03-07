شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 3 مزايا جديدة فى تطبيق هواوى HiCare لمعرفة تفاصيل خدمات ما بعد البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق مزايا جديدة ومبتكرة فى تطبيقها HiCare، الذى يوفر للمستخدم كل المعلومات التى يحتاجها عن هاتفه الذكى، تأتى هذه المزايا الجديدة ضمن حملة خدمات ما بعد البيع الجديدة التى أطلقتها هواوى منذ يوم 3 مارس وتستمر إلى يوم 9 من نفس الشهر.

وتشمل مزايا تطبيق هواوى HiCare على خدمات جديدة تُقدم لأول مرة للمستهلك المصرى، مثل خدمة التشخيص الذكى، تتبع حالة صيانة الأجهزة ومعرفة أسعار قطع الغيار.

وبهذه المناسبة، قال "كيث لى"، نائب رئيس هواوى مصر، "نحن نبحث عن توفير الحلول المبتكرة للارتقاء بتجربة الاستخدام لعملائنا، ولهذا قمنا بتطوير خدمات ما بعد البيع التى نقدمها، لكى تتماشى مع تطلعات المستخدمين، لأن معايير شراء هاتف جديد تعتمد على خدمات ما بعد البيع بجانب مواصفات الهاتف، وهذا هو سر نجاحنا بالسوق المصرية والعالم على حد سواء، فنحن نضع عملاءنا فى المقام الأول لأنهم شركاء نجاحنا".

التشخيص والفحص الذكى

تعد خدمة التشخيص الذكى التى يقدمها تطبيق HiCare من الخدمات التى يبحث عنها المستخدم، لأنها توفر إمكانية فحص مكونات الهاتف الذكى واختبارها للتأكد من أن جميع خصائص الهاتف تعمل بكل كفاءة دون وجود أى مشاكل، أما حال وجود مشكلة بخاصية ما فى الهاتف الذكى، فإن الخدمة ستوفر للمستخدم كل المعلومات اللازمة عن المشكلة.

تتبع حالة ومراحل أعمال الصيانة

تمكن هذه الخدمة المستخدم من معرفة حالة ومراحل أعمال الصيانة التى وصل إليها الهاتف، من خلال رقم عملية الإصلاح الذى يحصل عليه المستخدم بمجرد تسليم جهازه لمركز الخدمة.

معرفة أسعار قطع الغيار

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية معرفة أسعار قطع غيار الهواتف الذكية إذا كانت هواتفهم التى انتهت فترة ضمانها تحتاج إلى تغيير قطعة غيار.

يقدم تطبيق هواوى HiCare عامل السهولة لجميع عملاء هواوى وتعزيز التواصل الإلكترونى مع الشركة، حيث إن التطبيق يتمتع بخصائص مميزة يحتاجها العملاء.

تشمل خصائص التطبيق كل من تزويد العملاء بكل المعلومات عن هواتفهم الذكية، الرد على جميع الأسئلة الشائعة، إيجاد عنوان ورقم تليفون مركز صيانة الأقرب للمستهلك، الدردشة الإلكترونية، وغيرها من المزايا التى تمنح العملاء خدمات ما بعد البيع فائقة الجودة.

جدير بالذكر أن هواوى تحرص على تطوير كل الخدمات التى تقدمها، لأن الأمر ليس مقتصرا على طرح هواتف ذكية تلبى تطلعات ومتطلبات المستخدمين فقط، بل بتقديم خدمات ما بعد البيع رائدة والتى تعد من أهم مقومات نجاح هواوى فى السوق المصرية.