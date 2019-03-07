لأول مرة .. تنفيذ تجربة مشروعات الأسماك المدخنة ببحيرة ناصر

صدى البلد - أ ش أ قالت الدكتورة ألفت دنقي مدير مشروع تشغيل الشباب بمحافظة أسوان، وممثل المركز الدولي للأسماك بالمحافظة، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع متكامل لتطوير أنشطة الصيد والاستزراع السمكي داخل بحيرة ناصر ممول بين الصندوق السويسري للتنمية والمركز الدولي للأسماك. وأوضحت أن المشروع، والذي ينفذ لمدة 18 شهرا، يستهدف فئات الصيادين في بحيرة ناصر والشباب المقبلين على العمل في القطاع الخاص خاصة في مجال صيد وتصنيع الأسماك في إطار تنفيذ توجيهات خطة الدولة في هذا الإطار. وأضافت مدير مشروع تشغيل الشباب بمحافظة أسوان، في مؤتمر...

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