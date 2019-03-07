"شوبا العقارية" تعزز إمكانات نمو القطاع العقاري في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

وقّعت شوبا العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع مجموعة "بيركلي الشرق الأوسط القابضة"، المجموعة متعددة الجنسيات والمتخصصة في فرص الاستثمار العالمية، خلال "مؤتمر وجوائز الارتقاء بشبه صحراء إفريقيا 2019" الذي أقيم في مشروع "شوبا هارتلاند" بالتعاون مع شركة شوبا العقارية المطورة لبعض من أبرز المشاريع العقارية الفاخرة.

ووقع الاتفاقية كل من أكرم قانصو، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في شوبا العقارية، وخلود شعبان، الرئيس التنفيذي لشركة بيركلي الشرق الأوسط القابضة. يذكر أن مذكرة التفاهم تشكل نهجاً تعاونياً بين الطرفين بهدف تعزيز ما تقدمه "شوبا العقارية" وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة.

وقال أكرم قانصو في كلمته الترحيبية للمشاركين: "تعكس شراكتنا مع مجموعة بيركلي الشرق الأوسط القابضة فرص الاستثمار الهائلة والميزات التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق المتنامية لمنطقة شبه صحراء إفريقيا والإمارات. وتأتي هذه المبادرة الجديدة لتعزز دورنا في القطاع العقاري وتسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد. وبفضل الدعم القوي لمجموعة بيركلي، نسعى إلى الاستفادة من فرص أعمال إضافية وتكوين منصات للتواصل تضم أبرز أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العقاري. ونتطلع قدماً إلى هذا التعاون والاضطلاع بنتائج مثمرة".

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 250 من الممثلين العقاريين وكبار الشخصيات والدبلوماسيين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والخبراء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة شبه صحراء إفريقيا، وركزت الفعالية على الترويج للاستثمارات في هذه الأسواق.

وتمحورت النقاشات حول مواضيع مثل الأنظمة والقوانين، والتسهيلات، والبنية التحتية في إفريقيا، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار في عدة قطاعات في المنطقة. كما شهد المؤتمر عقد جلسة بعنوان "فرص وتحديات التمدّن في إفريقيا" شارك فيها محمود هشام البرعي، كبير المستشارين في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي.

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت خلود شعبان، الرئيس التنفيذي لشركة بيركلي الشرق الأوسط القابضة: "تعد دبي وجهة مثالية للعيش والاستثمار في العديد من القطاعات ومنها القطاع العقاري. لا بدّ من نشر الوعي بين أوساط المستثمرين العالميين حول المشاريع وفرص الاستثمار المتوفرة في الإمارات. نفتخر بأن نكون شركاء مع شوبا العقارية وقمنا بدعوة جهات الاستثمار العالمية من الأحجام المتوسطة والكبيرة، ومجالس الاستثمار في عدة دول، ومختصين في الاستثمار بهدف تعزيز شبكات التواصل ومشاركة الخبرات والمعرفة حول الاستثمار في الإمارات. وتعد بيركلي الشرق الأوسط منصة عالمية تسعى إلى بذل كافة الجهود لاستقطاب الاستثمارات إلى الإمارات. ونحن نقدّر عالياً دعم شركة شوبا العقارية التي تتعاون معنا لتحقيق تلك الأهداف وكان لها دور كبير في عملية التنفيذ. وإننا ملتزمون بمواصلة هذه الجهود في المستقبل".

تفاصيل الصورة ( من اليسار إلى اليمين):

أكرم قانصو، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في شوبا العقارية

محمود هشام البرعي، كبير المستشارين في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي

دكتور موسى شيخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بيركلي الشرق الأوسط القابضة