مركز للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة في السوق السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مركزا متخصصا للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعنى برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصة الكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية التي تدخل ضمن مهام الهيئة، غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها التي قد تكون سببا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنها ومتابعة ما يصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليا. أهداف مركز الرصد والإنذار تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الأعضاء في رصد المنتجات غير الغذائية والدوائية والطبية والزراعية غير الآمنة، والإنذار المبكر عن مخاطرها

التكامل مع المراكز الدولية المماثلة، مثل نظام دول الاتحاد الأوروبي للإخطار عن المنتجات الخطرة (رابكس) وغيره من الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة وأستراليا

تسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة بهدف رصدها والإخطار عنها من خلال إيجاد منصة الكترونية (راصد) واتخاذ الإجراءات المناسبة

تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وتقييم مستوى الخطورة وإصدار التقارير الفنية المتعلقة بذلك

المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خلال نشر المعلومات والإحصائيات للمنتجات غير الآمنة من خلال المنصة الالكترونية

الإسهام في المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين والاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى السلامة والثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي

المساهمة في منع دخول المنتجات غير الآمنة للسوق والحد من انتشارها، من خلال الرصد المبكر لتلك المنتجات وتوفير البيانات المتعلقة بها للجهات الرقابية ذات العلاقة



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