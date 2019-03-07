شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على قرض بـ 200 مليون دولار لمشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٨، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموافقة على اتفاق قرض " مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس "، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكى.
وكان قد تم توقيع اتفاق القرض بالقاهرة يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧.
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