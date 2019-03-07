شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.620 نقطة ليصل إلى مستوى 5304 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.100 نقطة ليصل إلى مستوى 5596.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا عدد 2.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4766.75 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 81 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار كويتى عبر 2863 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.03%، تليه ياكو بنسبة 9.64%، ثم تحصيلات بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم المدن بنسبة 8.09%، ثم تجارة بنسبة 7.63%.