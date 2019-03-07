شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، مؤشر الأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18733 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1783 نقطة.