ننشر تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار.. أبرزها منح حوافز للمشروعات القائمة

كتب محمود حسين
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ونستعرض خلال السطور التالية ملامح التعديل الذى أدخلته الحكومة على قانون الاستثمار، وأهداف وفلسفة التعديل، وذلك كالتالى:
1 ـ يتضمن التعديل على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار...
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