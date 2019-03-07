شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبيع وتشترى فى كبرى الشركات المصرية وأنت فى مكانك؟؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرون أنه يمكنك بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية من خلال شبكة الإنترنت بواسطة موقع إلكترونى تابع لشركة السمسرة التى يتعامل معها المستثمر أعد خصيصا لهذا الغرض، ويعرف ذلك باسم "التداول الإلكترونى".

وتمتلك شركة السمسرة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية التداول الإلكترونى وإتاحته لعملائها موقع لذلك، على أن يحرر عقد معتمد بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكترونى.





ويتميز التداول الإلكترونى:1- يمكنك تنفيذ عملياتك وإدارة محفظتك من أى مكان وفى أى وقت.

2- يمكنك وضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع بنفسك سواء كان أمر مفتوح أو أمر محدد حتى يتم تنفيذ العملية.

3- تقييم المحفظة لحظياً وفى أى وقت، والإطلاع على كشف حسابك فى شركة السمسرة فى أى وقت.

4- تعديل أو تغيير أو إلغاء الأوامر بنفسك خلال ثوانى.

5- إمكانية الشراء والبيع فى ذات الجلسة ( T + 0 ) للشركات المسموح لها بذلك.

6- انخفاض التكاليف والعمولات والجهد، مقارنة بأساليب التداول العادية.

7- القدرة على التنفيذ هاتفيا" فى حالة حدوث أعطال الاتصال بشرط أن يكون هناك عقد محرر لذلك، وتقوم شركة السمسرة بتسجيل المكالمة واخذ البيانات اللازمة للتأكد من هوية العميل.

8- سرعة تنفيذ الأمر خاصة إذا وجدت سعر مناسباً للبيع أو الشراء.

9- عدم وجود مدير لحسابك بالشركة قد يؤثر على قرارك الاستثمارى ويمنحك فرصة أكبر لدراسة استثماراتك وتحديد اختياراتك.

صعوبات التداول الإلكترونى1- إجراء عملية التداول بمفردك: حيث لا يكون لديك مدير حساب للتشاور معه قبل اتخاذ القرار الاستثمارى، لكن بعض الشركات تقدم تلك الخدمة عن طريق الاتصال الهاتفى بالشركة. صعوبات التداول الإلكترونى1- إجراء عملية التداول بمفردك: حيث لا يكون لديك مدير حساب للتشاور معه قبل اتخاذ القرار الاستثمارى، لكن بعض الشركات تقدم تلك الخدمة عن طريق الاتصال الهاتفى بالشركة.

2- صعوبة التعامل بالانترنت للمستثمر الذى ليس لديه أى معرفة الكافية بالانترنت.

3- التسرع فى اتخاذ القرارات غير المدروسة بشكل جيد.

4- قد تتسبب شبكات الاتصالات وخطوط الربط أو أى أعطال فى الموقع الإلكترونى فى بعض الصعوبات التقنية التى ينتج عنها مشاكل فى إدارة حساباتك وإتمام تعاملاتك، ويتوقف كل ذلك على درجة التقدم والتطور فى البنية التكنولوجية بصفة عامة.