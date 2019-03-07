شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتهى من تطوير فندق دهب بجنوب سيناء 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق ، إحدى شركات القابضة للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، إنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير فندق دهب بجنوب سيناء فى الربع الرابع من العام المالى 2019-2020.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة ، فإنه تم إسناد أعمال التطوير لعدد من الشركات لإنجاز المهمة فى موعدها.

كما كشفت الموازنة إنه تم الانتهاء من دفع الكافة الضرائب المقررة وكذلك مستحقات الكهرباء والمياه تماما فى اطار تعليمات وزارة قطاع الاعمال العام.

كما تم دفع 307 ملايين جنيه من قرض تطوير فندق الريتز كارلتون ،بدون أعباء ،مع دفع الشريحة الرابعة البالغة 121 مليون جنيه.