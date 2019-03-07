شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خيارات أمام "الخضري" لمواجهة الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أن مجلس الإدارة قد أصدر توصيته بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الوضع الحالي للخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أن العمومية ستصوت على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع.

كما ستنظر العمومية بالتقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، والخطوة الثالثة" حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.

ويهدف انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى اتخاذ القرار بشأن آلية التعامل مع الوضع الحالي لخسائر الشركة المتراكمة في ضوء ما تقدم، على أن يتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية أخرى لتنفيذ قرار المساهمين بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وبينت أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر هذه التوصية بهدف الالتزام بالإطار الزمني المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية - بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال - على النحو الوارد بالمادة 150 من نظام الشركات.

وأضافت أن الإدارة التنفيذية مستمرة في التواصل مع عدد من المكاتب الاستشارية المالية والقانونية لدراسة الوضع المرتبط بالخسائر المتراكمة وصولاً لاقتراح المعالجة الأمثل لهذه الخسائر على النحو الذي تنخفض معه إلى ما دون نصف رأس المال، وذلك استعداداً لتنفيذ قرار المساهمين حال موافقتهم على الخيار الأول من الخيارات المطروحة للتصويت عليها بالجمعية العامة غير العادية والتي سيتم إعلان الدعوة لانعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وقالت الشركة، إن المجلس قرر كذلك خلال اجتماعه المشار إليه إلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 17 يناير 2019 والمتضمن التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من557.81 مليون ريال إلى355.80 مليون ريال.

وأعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري مؤخرا عن قبول الاستقالة المقدمة من عضوي مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المتمثلة بالدكتور إبراهيم المطرف وعزيز القحطاني.

كانت الخضري قد تكبدت خسائر متراكمة بـ 198.52% من رأس المال، ما يعادل 1.11 مليار ريال.