شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعتمد 5.8 مليار درهم لمشاريع المياه والطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن الإمارات اعتمدت 5.8 مليار درهم لمشاريع المياه والطاقة في المناطق الشمالية.

وذكر بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المشاريع تشمل سدوداً جديدة وشبكة مياه اتحادية سيجري ربطها مع أبوظبي ودبي ومحطة طاقة شمسية ومحطة لتحلية المياه.

وكانت الإمارات قد صادقت الأسبوع الماضي على إنفاق 11 مليار درهم على مشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية أيضا.