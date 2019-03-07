شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأسمنت السعودية" تبحث توزيع 1.75 ريال للسهم عن النصف الثاني في 16 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 267.75 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 17.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.75 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

هذا ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 229.5 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 4.945 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 400.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 453.4 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في العام 2018 إلى انخفاض المبيعات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.