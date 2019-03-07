شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الجوف الزراعية" ترتفع 40% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع ريالاً واحداً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الجوف الزراعية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 39.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 35.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 25.6 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 49.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 30.4 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة مبيعات العام بنسبة 17.45% بقيمة 53.32 مليون ريال وخاصة مبيعات زيت الزيتون والبرسيم نتيجة زيادة الكميات المنتجة والذي كان له أثر إيجابي على نسبة مجمل الربح والتي زادت من 24.34% خلال عام 2017 إلى 28.8% خلال عام 2018.

وفي المقابل ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 31.61%، وزادت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 7.31%، وكذلك زادت المصروفات الأخرى نتيجة تكوين بعض المخصصات بعد توقف نشاط الأعلاف حيث تم تكوين مخصص لهبوط قيمة معدات الأعلاف بقيمة 4.12 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 358.9 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 305.6 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 30 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 24.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 27.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 9.7%.