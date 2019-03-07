شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "اللاينس للتأمين" تبحث توزيعات نقدية عن 2017 في 8 أبريل المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة اللاينس للتأمين، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، يوم الإثنين الموافق 8 أبريل المُقبل، وذلك لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30% من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وذكرت الشركة المدرجة بسوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، أن الجمعية ستصدق على البيانات المالية لعام 2018، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للشركة للعام 2019.

وكانت الشركة قد قررت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30% من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ 51.3 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 48.2 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت الإيرادات لدى الشركة خلال العام 2018 إلى 291.4 مليون درهم مقارنة بـ 290 مليون درهم خلال العام 2017.

وعلى نحو مختلف تراجع الربح التشغيلي إلى 49.9 مليون درهم خلال 2018 مقارنة بربح تشغيلي بلغ 54.7 مليون درهم خلال العام 2017.