شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الاتحاد الوطني" تبحث الاندماج مع "أبوظبي التجاري" وتوزيع أرباح في 21 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، المدرج في سوق أبوظبي المالي، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الخميس الموافق 21 مارس المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 550.285 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الأربعاء، إلى أن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 20% من رأس المال أو ما يعادل 20 فلسا للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال بقيمة إجمالية 550.3 مليون درهم (20 فلساً للسهم الواحد) عن العام 2017.

وستبحث الجمعية الموافقة على اتفاقية الاندماج الموقعة مع بنك "أبوظبي التجاري" والقرارات الخاصة (1، 2، 3، 4، 6) الصادرة عن مساهمي "أبوظبي التجاري" في اجتماع جمعيته العمومية.

كذلك ستنظر الجمعية في حل بنك "الإتحاد الوطني" وإنقضاء الشخصية الاعتبارية له وفقاَ لشروط وأحكام عملية الاندماج، وذلك إعتباراَ من تاريخ نفاذ الإندماج، بحيث يصبح بنك "أبوظبي التجاري الخلف القانوني للبنك في جميع حقوقه وإلتزاماته.

هذا وستصدق الجمعية على البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي ربح- عائد للمساهمين- بلغ 1.2 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار درهم خلال العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق إيرادات من الفوائد بلغت 4.6 مليار درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 4 مليارات درهم خلال العام 2017.