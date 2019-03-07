شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسواق العثيم" تتراجع 33% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع 3 ريالات للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 32.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 302.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 442.8 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 325.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 322.5 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى تضمن نتائج السنة السابقة دخل من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 111.94 مليون ريال عائدة من تشغيل وبيع المجمع التجاري في مدينة حائل.

وبعد استبعاد أثر العمليات غير المستمرة من السنة السابقة تكون نسبة الانخفاض في الأرباح للسنة الحالية 10.36%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص لاضمحلال القيمة العادلة لبعض الأصول والممتلكات بمبلغ 38.71 مليون ريال وفقاً للمعايير المحاسبية.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 7.5 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 7.2 مليار ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 30% إلى قيمة السهم الاسمية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 195.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 282 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 30.6%.