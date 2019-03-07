شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العربي الوطني" تبحث توزيع 85 هللة للسهم وأسهم منحة في 27 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، في 27 مارس الجاري، وذلك لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 850 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 85 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية أرباح النصف الثاني من حق المساهمين نهاية يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 8 أبريل المُقبل.

ومن المقرر أن تبحث الجمعية مُقترح زيادة رأسمال البنك بنسبة 50% ليرتفع من 10 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال.

ووفقاً للبيان، سترتفع عدد الأسهم من مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، بواقع سهم مجاني لكل سهمين قائمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رأس المال ستكون من خلال رسملة مبلغ 2 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة و3 مليار ريال من الاحتياطي النظامي.

ويستهدف البنك من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 650 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 65 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وحقق البنك صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليارات ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 5.2 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 4.7 مليار ريال خلال العام 2017.