شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"تبريد": التوسعات والعقود سيدفعان الأداء إلى الأفضل في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"المدرجة بسوق دبي المالي، أن يكون أداء الشركة خلال العام الحالي أفضل من أداء العام الماضي.

وبين أن ذلك من خلال التوسعات وعقود الشركة طويلة الأجل خاصة، لافتا إلى أن أكثر من 50% من هذه العقود وقعت مع الجهات الرسمية في أبوظبي والإمارات ودول مجلس التعاون بشكل عام.

وقال إن لدى الشركة ميزانية قوية وسيولة كافية للوفاء بمتطلبات التوسع، وإن أرباح الشركة تنمو بشكل جيد عاماً بعد عام منذ خمس سنوات، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

وأشار إلى أن الشركة وسعت من نطاق عملياتها الجغرافية خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ودخلت السوق الهندي مع توقيعها اتفاقية في فبراير الماضي مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية اندرابرديش الهندية تمتد لثلاثين عاماً.

وأوضح أن تلك الاتفاقية تستهدف إنشاء وامتلاك وتشغيل وتحويل أول محطة لتبريد المناطق بسعة 20 ألف طن تبريد بحجم استثمار يصل إلى 200 مليون درهم.

وبين جاسم ثابت، أن خطة شركة تبريد 2019 و2020 إضافة 65 ألف طن إلى إنتاج الشركة، ليصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون طن تبريد.

وتقوم الشركة هذا العام ببناء محطة تبريد لجهة حكومية في أبوظبي، وبناء محطة أخرى في المملكة العربية السعودية بالرياض، وتتطلع بشكل جدي إلى السوق المصري.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات متقدمة مع جهات مصرية لكن لم يصلوا حتى الآن إلى اتفاق محدد.

وقالت الشركة في نهاية الشهر الماضي إنها تعتزم التوسع في أسواق جديدة، خاصة أسواق الهند ومصر.

وكشفت عن أن "تبريد" تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية خلال العام الحالي 3.2% "بزيادة مقدارها 35 ألف طن تبريد" ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 1.1035 مليون طن تبريد.

يشار إلى أن الشركة زادت طاقتها الإنتاجية 30 ألف طن العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها صافي ربح بلغ 431.3 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 401.8 مليون درهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.5% من رأس المال (حوالي257.97 مليون درهم) عن العام الماضي.

وفي حال إقرار المقترح فإن صاحب الحق في التوزيعات هو مالك السهم المسجل في 17 مارس الجاري.