شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الإسلامي يدخل في شراكة مع "ديوا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك دبي الإسلامي المدرج بسوق دبي المالي عن الدخول في شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي لتقديم عرض حصري مخصص لتمويل السيارات الكهربائية.

وأشار البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"أن ذلك عبر تطبيق متجر"ديوا"الذي يوفر مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص.

ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه الذي تقدمه دائرة حكومية في دولة الإمارات.

وتأتي تلك الاتفاقية ضمن سلسة الاتفاقيات التي يوقعها البنك حيث وقع في يوليو الماضي مشروع "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون"، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك "دبي الإسلامي"، ليقدّم للعملاء خطة سداد استثنائية وطويلة الأمد لشقق وفلل المشروع.