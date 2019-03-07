شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للألومنيوم"تسعى لتطوير استخدام "البوكسيت" بقطاع البناء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنها تكثف شراكتها وجهودها في إجراء البحوث مع منظمة البحوث والتكنولوجيا الأوروبية المستقلة "فيتو"، لإيجاد استخدامات بديلة لبقايا الـ"بوكسيت" في قطاع البناء بالدولة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أن ذلك من خلال تطوير اثنين من الاستخدامات المحتملة لبقايا الخام التي تم تحديدها، بالمرحلة الأولى من المشروع.

والتعاون بين الإمارات العالمية للألمنيوم و"فيتو"في إجراء البحوث بشأن استخدام نطاق واسع لبقايا البوكسيت في مواد البناء قائمٌ منذ 2017.

وستواصل "فيتو" العمل عن كثب مع الخبراء في جامعة "لوفن" في بلجيكا بشأن هذه البحوث.

وستبحث الدراسة الأولى إمكانية استخدام بقايا البوكسيت في بناء أساسات الطرق واستبدال المواد المستخدمة في البناء مثل الرمال.

وستُجري الدراسة الثانية تقييماً حول إمكانية استخدام بقايا البوكسيت بدلا من الركام الخفيف المستورد المعتمد على الطمي، والذي يُستخدم لصنع الخرسانة الخفيفة، بالإضافة إلى صنع قوالب الطوب العازل للصوت والحرارة.

وأشارت إلى أنه إذا نجحت هذه الدراسة، ستظهر لنا صناعة جديدة قائمة على المواد المتاحة محلياً، وسيقل اعتماد دولة الإمارات بدرجة كبيرة على منتجات البناء المستوردة من الخارج.

ووقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في يوليو الماضي اتفاقية مع شركة فيدانتا، تورد بموجبها الإمارات العالمية للألمنيوم، البوكسيت المستخرج من منجم الشركة في غينيا إلى فيدانتا بدءاً من 2019.

والإمارات العالمية للألمنيوم شركة مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.