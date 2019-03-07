شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تتوسع في كوالالمبور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي عن تسيير رحلات مباشرة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اعتباراً من 1 يوليو 2019.

وأوضح بيان الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذه أول رحلة مباشرة تسيّرها ناقلة اقتصادية من المنطقة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تسعدنا إضافة العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم أكثر من 155 وجهة.

وأضاف:"ستشكل هذه المدينة الساحرة إضافة مهمة إلى شبكة "العربية للطيران" حول العالم، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

وتابع: "نتطلع للمضي قدماً إلى إطلاق الرحلات الجديدة التي توفر لمسافرينا قيمة إضافية متميزة، وخياراً مثالياً للتنقل بين البلدين".

وكشفت العربية للطيران في مطلع يناير الماضي عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة في دولة الإمارات إلى العاصمة الصربية "بلجراد" بدءاً من يوم 28 يونيو 2019.

وعلى طريق التوسع أيضا، أطلقت الشركة في أكتوبر الماضي رحلاتها المباشرة إلى مدينة السليمانية في شمال العراق، انطلاقاً من مركزها الرئيسي بإمارة الشارقة.

وأطلقت الشركة نهاية سبتمبر الماضي رحلات جديدة مباشرة من إمارة الشارقة إلى العاصمة الأفغانية "كابول".

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حاليا إلى أكثر من 150 وجهة عالمية انطلاقا من 4 مراكز عمليات رئيسية للشركة موزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.