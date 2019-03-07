شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي التجاري"يبحث الاندماج والسندات والتوزيعات في الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري في يوم 21 مارس الجاري الموافقة على الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني بطريقة الضم من خلال إصدار 0.5966 سهم من أسهم "التجاري" مقابل كل سهم من أسهم "الاتحاد".

وبحسب إفصاح بسوق أبوظبي المالي، تناقش الجمعية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك من 5.198 مليار درهم إلى 6.839 مليار درهم ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.

ومؤخرا، أقر كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وتناقش الجمعية العمومية للبنك الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 46%على المساهمين عن 2018 من رأس المال وبقيمة إجمالية 2.39 مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بواقع 42% من رأس المال، بما يُعادل 42 فلسا للسهم الواحد بإجمالي 2.18 مليار درهم.

وتبحث الجمعية أيضاً بيع سندات بقيمة مليار دولار من أجل رفع قيمة رأس المال من الطبقة الأولى.