شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد العقارية" تبدأ تطبيق النسبة الجديدة لتملك الأجانب برأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة الاتحاد العقارية بتفعيل قرار رفع نسبة تملك الأجانب والخليجيين في رأس مال الشركة اعتبارا من تاريخ 4 مارس الجاري بحيث أصبحت 49% بدلا من 25% كما كان عليه الوضع في الفترة الماضية.

وأوضح إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أن الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم شركة "الاتحاد العقارية"، من قبل الأجانب ومواطني مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركة باتت لا تتجاوز 49%.

وأشار الإفصاح إلى أن نسبة التملك المسموح بها لمواطني الدولة هي 100%.

يشار إلى أن عمومية شركة "الاتحاد العقارية" كانت قد وافقت خلال العام الماضي على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأس مالها من 25% إلى 49%. لكن القرار لم يفعل إلا بتاريخ 4 مارس الجاري.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال العام 2018 بلغت 62.3 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.4 مليار درهم في 2017.

وجاء تحقيق الأرباح مدفوعاً بزيادة إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 19% ليصل إلى 763 مليون درهم خلال 2018، مقارنةً مع 639.8 مليون درهم خلال 2017.