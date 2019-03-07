شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تبحث فرص استثمارية جديدة بكازاخستان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحث سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي، مؤخرا في العاصمة آستانا، مع أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان إمكانية قيام المجموعة باستثمارات جديدة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وكانت موانئ دبي العالمية قد وقعت في شهر مارس العام الماضي اتفاقيتين إطاريتين مع حكومة كازاخستان حول المناطق الاقتصادية الخاصة في أكتاو وكورغوس.

وتقوم موانئ دبي بإدارة ميناء أكتاو وهي المحطة الرئيسية لشحن البضائع والبضائع السائبة على بحر قزوين في كازاخستان بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة في كورغوس التي تتمتّع بموقع استراتيجي على الحدود بين الصين وكازاخستان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تجدر الإشارة إلى أن"موانئ دبي العالمية" تولت منذ عدة أعوام تأمين خدمات الإدارة لميناء أكتاو الذي يعتبر ميناء كازاخستان الرئيسي لشحن البضائع العامة والسائبة على بحر قزوين ومنطقة كورغوس الاقتصادية الخاصة.

وكشفت مجموعة موانئ دبي العالمية في وقت سابق عن نمو أعمال المناولة بنسبة 2.9% إلى 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية خلال العام 2018.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.