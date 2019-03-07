شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.7044، ليبقى الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.6900 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 0.7044.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط