شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 66.65، في حين تتواجد أهدافه الرئيسية عند 63.95 ثم 63.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.95 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت