شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي الجلسة على انخفاض..و"الداو جونز" يظل أدنى 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة استمرار ترقب ثمة اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين في ظل المزيد من التصريحات الإيجابية.



وأعاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التأكيد اليوم على أن المفاوضات مع الصين تجري بشكل جيد وأن الأمور في طريقها نحو المزيد من التحسن، ولكنه لم يفصح عن نية البلدين إبرام اتفاق.



يأتي ذلك بعد تصريحات وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" بشأن الحاجة للمزيد من الجهد وصياغة اتفاق تاريخي ملزم لبكين.



وكشفت بيانات اليوم عن إضافة القطاع الخاص في الولايات المتحدة 183 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط، كما سجل العجز التجاري الأمريكي مع الصين أعلى مستوى قياسي جديد عام 2018 عند 419.2 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات في سوق النفط، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.6% مغلقاً عند 56.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.2% وأغلق عند 65.99 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وفي نهاية التعاملات بـ"وول ستريت"، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 25673 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 25837 نقطة وأقل مستوى عند 25633 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 7506 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 7579 نقطة وأقل مستوى عند 7500 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% ( ما يعادل 18 نقطة) إلى 2771 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2790 نقطة وأقل مستوى عند 2768 نقطة.