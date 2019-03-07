شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بشكل طفيف وتبني على مكاسب الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية على نحو هامشي خلال تعاملات اليوم، وتمكنت الريبل من مواصلة المكاسب بعد ارتفاعها أمس بحوالي 4%، كما استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة أعلى 130 مليار دولار.



وفي سياق متصل، أطلق بنك "ميزوهو" بالإضافة إلى ستين بنكاً في اليابان محفظة رقمية جديدة تحت اسم "جيه كوين باي"، ولكنها لا تضم أي عملة رقمية بل إنها ستستخدم فقط في عمليات الدفع عبر الجوال في إطار التحول نحو اقتصاد لا نقدي.



وتبذل الحكومة اليابانية المزيد من اجلهود من أجل خفض المعاملات بالنقود السائلة في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".



وارتفعت الريبل في الساعة 21:36 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.32 دولار وبلغت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار، في حين اقتربت قيمتها السوقية من 32 مليار دولار.



وصعدت البتكوين بنسبة 0.4% إلى 3870 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 3913.6 دولار وأقل سعر عند 3830.5 دولار.