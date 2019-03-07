شكرا لقرائتكم خبر عن "زوكربيرج" يتعهد بسياسة جديدة تركز على خصوصية "فيسبوك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عبر مدونته على الإنترنت، تحدث المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" عن رؤية جديدة يريد بها إصلاح الخلل في موقع التواصل الاجتماعي الشهير مشدداً على ات هذه الرؤية ستركز على تعزيز الخصوصية.



وتعهد "زوكربيرج" بإحداث تحول في استراتيجية الشركة – التي لطالما عرف عنها مشاركة بيانات مستخدميها مع أطراف أخرى – من أجل حماية معلومات المستخدمين ومنحهم المزيد من المساحة للتواصل بحرية ودون مخاوف على خصوصياتهم أو قلق من اختراق صورهم وأفكارهم.



تأتي رؤية "زوكربيرج" بعد عامين من الفضائح التي تعرضت لها "فيسبوك" على رأسها استغلال موقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة وتوجيه الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية التي جاءت بـ"ترامب" قائدا للبلاد عام 2016.



أيضاً هناك فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" هذه الشركة البحثية التي اخترقت أكثر من 87 مليون حساب مستخدمين لـ"فيسبوك" واستغلت بياناتهم لأغراض سياسية لصالح حملة الرئيس "ترامب".



وفي ضوء رؤيته، يخطط "زوكربيرج " لدمج ثلاثة تطبيقات مملوكة للشركة ببعضها البعض وهي "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستجرام" من أجل تحقيق تواصل أكبر بين الأشخاص في جميع انحاء العالم.



وسوف تعتمد الخطة على تشفير التطبيقات الثلاثة، وبالتالي، لن يستطيع أي شخص أو جهة الاطلاع على محتوى رسائل المستخدمين سوى المرسِل والمرسل له، وذلك على غرار ما يتميز به تطبيق التراسل الفوري "واتساب" بالفعل.



وشبه "زوكربيرج" هذه الخصوصية بمن يعيش داخل غرفة بمفره ومغلقة عليه أبواب بإحكام مشيراً إلى أنه لا داعي للقلق من اختراق الخصوصية بعد تنفيذ هذه الخطة.