شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تجني "آبل" أموالاً عند الاشتراك في "نتفليكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في العام الماضي، عندما اشترك كل شخص مقابل 11 دولارا في خدمات "نتفليكس" عن طريق متجر "آبل" كان يودع 3.30 دولار في حسابات "آبل" نفسها، وربما يكون ذلك السبب وراء انتقادات العديد من الشركات بسبب ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة من جانب صانعة "آيفون".



وأعربت "نتفليكس" – التي تنتج محتويات وعروض وأفلام أصلية – عن تمردها ضد الرسوم التي تفرضها "آبل" على استخدام متجرها والتي يمكن أن تتراوح بين 15% و30%.



ويخشى محللون من أن تحذو شركات أخرى حذو "نتفليكس" ومقاضاة "آبل" بتهمة ارتكاب ممارسات احتكارية غير عادلة من خلال متجر التطبيقات "آبل ستور".



ومن الممكن أن يجلب ذلك وبالاً على "آبل" التي تعاني بالفعل من تباطؤ مبيعات "آيفون" وأعلنت في وقت سابق اليوم خفض أسعار الجوالات الشهيرة في السوق الصيني لجذب المزيد من المستهلكين في هذا السوق الهام.



تجدر الإشارة إلى أن "آبل" ضاعفت خدماتها الرقمية للمستهلكين عبر متجر تطبيقاتها، ولكن ذلك أضر بمبيعات "آيفون" التي من المتوقع انخفاضها هذا العام ينسبة 15% من 141 مليار دولار سجلتها العام الماضي.



في المقابل، من المتوقع ان تجني الخدمات الرقمية ما يقرب من 46 مليار دولار من الإيرادات هذا العام بفعل رسوم اشتراكات كالذي تحصل عليه عند الاشتراك في "نتفليكس" عبر متجر التطبيقات.