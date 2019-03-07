شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض طفيف رغم صعود الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف على الرغم من استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وارتفاع الذهب منهياً مسيرة خسائر امتدت لسبع جلسات هي الأطول في عامين.



وفي أحدث تصريحاته بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الأمور تسير على ما يرام وهناك المزيد من التقدم.



وتترقب الأسواق إعلان البلدين عن إبرام اتفاق تجاري تاريخي ربما خلال القمة بين الرئيس الأمريكي "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام معظم العملات الرئيسية) في الساعة 19:53 جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.9 نقطة وأقل سعر عند 96.7 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% وأغلقت عند 15.085 دولار للأوقية وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.175 دولار وأقل سعر عند 15.055 دولار.



على النقيض، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1287.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1291.8 دولار وأقل سعر عند 1284.3 دولار.