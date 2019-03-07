شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع بعد تصريحات حكومية يابانية قبيل المحادثات التجارية مع أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الولايات المتحدة إنها تريد التشديد على عدم التلاعب في سعر الصرف المتعلق بالعملة عند الحديث عن أي اتفاق تجاري مع اليابان وسط استعدادات من الدولتين لخوض محادثات جادة.



وارتفع الين الياباني أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بعد تأكيدات حكومية بوجود رابط ضعيف بين قوة العملة المحلية والصادرات.



وأشار مسؤول حكومي في اليابان إلى معارضة طوكيو لوجود أي عبارة تتعلق بالعملة في اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة مشيراً إلى أنه تم قطع الرابط بين سعر صرف الين وصادرات البلاد.



أما الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فقد ركز على تحركات أسعار الصرف واحتمالات تلاعب بعض الدول بها مشيراً إلى أن إدارته وضعت عبارة تتعلق بالعملة في اتفاق تجاري مع كندا والمكسيك، وسوف تسعى واشنطن إلى نفس الأمر عند خوض محادثات تجارية مع اليابان.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:17 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 111.7، وسجل اعلى سعر اليوم عند 111.9، وسجل أقل سعر عند 111.6.