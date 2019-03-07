شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بشكل طفيف بعد 7 جلسات من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم على نحو هامشي بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد سبع جلسات من الخسائر.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن فبراير/شباط الماضي.



وكانت بيانات اقتصادية قد كشفت اليوم عن ارتفاع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى مستوى قياسي جديد عند 419.2 مليار دولار في عام 2018.



يأتي ذلك مع استمرار النزاع التجاري بين البلدين وعدم التوصل إلى اتفاق بعد يحول دون تفاقم الأمور في انتظار القمة المشتركة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:18 جرينتش عند 96.8 نقطة وسجل أعلى سعر عند 96.9 نقطة وأقل سعر عند 96.7 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان في الساعة 18:20 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1287 دولاراَ للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1291.8 دولار وأقل سعر عند 1284.3 دولار.