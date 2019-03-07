شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر أمام الدولار قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم وسط ترقب بين الأسواق لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لرئيسه "ماريو دراجي".



ومن المنتظر غداً إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعاته بالإبقاء عليه عند 0.0% دون تغيير.



وفي المؤتمر الصحفي، يتوقع محللون عدم تغيير "دراجي" للهجته بشأن الفائدة على الأقل قبيل انتهاء ولايته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكنه ربما يلمح إلى إشارات تتعلق بالخطوة القادمة للسياسة النقدية للبنك.



وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد البنك المركزي الأوروبي التأكيد على أنه لن يتخذ أي قرار بشأن الفائدة المنخفضة سواء على الإيداع أو الإقراض حتى نهاية فصل الصيف على الأقل.



وخلال التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار في الساعة 18:07 جرينتش عند 1.131، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1326 وأقل سعر عند 1.1287.