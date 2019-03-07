شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة وسط تكهنات بتباطؤ نمو الاقتصاد هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي الكندي تثبيت معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التي كشفت في بيان عن تكهنات بتباطؤ نمو الاقتصاد.



وصرح محافظ البنك المركزي الكندي "سيتفن بولوز" بأنه وفريقه المصرفي يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما سيؤثر بدوره على الاقتصاد الوطني هذا العام.



وبعد نمو الاقتصاد بنسبة 3% عام 2017 ونمو بنسبة 1.8% عام 2017، تحدث البنك المركزي الكندي عن مرور الاقتصاد هذا العام بتباطؤ في النمو مشيراً إلى عدم وضوح الرؤية حيال الأسواق والاقتصاد العالمي.