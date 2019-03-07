شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يُبقي على خسائره عقب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين في الأسواق يحيط بالمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأبقى الخام على خسائره في أعقاب صدور بيانات سلبية تتعلق بالمخزونات في الولايات المتحدة.



وأعلن مسؤولون أمريكيون أبرزهم الرئيس "دونالد ترامب" عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات التجارية مع الصين، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بعد.



وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات الخام في أمريكا بـ7.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق بارتفاع قدره 1.9 مليون برميل.



وجاءت البيانات الرسمية أقل قليلاً من بيانات أولية كشف عنها معهد البترول الأمريكي أمس والتي أشارت إلى زيادة قدرها 7.3 مليون برميل في المخزونات.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار في تمام الساعة 16:48 جرينتش عند96.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



أما في سوق النفط، فقد هبط سعر خام "ويست تكساس" في الساعة 16:46 جرينتش بنسبة 1% إلى 55.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.3% إلى 65.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.