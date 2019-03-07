شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل الإجمالي إلى 452.9 مليون برميل، في حين توقع محللون زيادة بحوالي 1.9 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية عن ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بحوالي 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.



وأضافت إدارة معلومات الطاقة أيضاً أن مخزون البنزين انخفض بـ4.2 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 2.4 مليون برميل.