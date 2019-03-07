شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد بيانات اقتصادية أظهرت نمو الاقتصاد في استراليا دون التوقعات خلال الربع السنوي الأخير من عام 2018.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن مكتب الإحصاء الاسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني ونمواً بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة عام 2017.



وكان البنك المركزي الاسترالي قد ثبت الفائدة عند 1.5% دون تغيير، وهو المستوى الأدنى للفائدة منذ عام 2016.



يأتي ذلك مع استمرار ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير إبرام اتفاق تجاري محتمل على الاقتصاد العالمي.



وخلال تداولات اليوم، انخفض الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:58 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7028، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7092 وأقل سعر عند 0.7023.