شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح التداولات على استقرار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم للجلسة الثانية على التوالي في انتظار الأسواق لتقرير الوظائف الشهري بالإضافة إلى ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 183 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط مقارنة بإضافة 300 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني.



وأظهرت بيانات حكومية أيضاً أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين بلغ مستوى قياسياً جديداً في العام الماضي عند 419.2 مليار دولار، وهو ما يعقد الأمور بشأن النزاع التجاري بين البلدين.



واستقر "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 جرينتش عند 25806 نقاط، وانخفض "ناسداك" بعشر نقاط إلى 7565 نقطة، بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنحو أربع نقاط إلى 2785 نقطة.