شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تستقر وسط توقعات باستمرار الزخم الإيجابي هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم تزامناً مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ورغم الحديث عن تطورات إيجابية في الملف التجاري بين واشنطن وبكين، لا تزال الأسواق في انتظار أي نتائج ملموسة تتعلق بإبرام اتفاق تجاري أو ما أشبه.



ورغم استمرار الحرب التجارية والتوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2019، لا يزال المحللون يعولون على حفاظ النحاس على زخمه الإيجابي في العام الجاري.



كان رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانج" قد أعلن أمس استهداف الحكومة نمواً يتراوح بين 6% و6.5% خلال العام الجاري مقارنة بنمو نسبته 6.6% خلال عام 2018.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:54 جرينتش عند 96.8 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



أما النحاس، فقد استقرت عقوده الآجلة تسليم مايو/أيار عند 2.93 دولار للرطل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 2.94 دولار وأقل سعر عند 2.92 دولار.