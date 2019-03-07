شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب لا يزال قرب أدنى مستوى فى 6 أسابيع بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي ، وتباطؤ الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 10:31 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,285.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,287.87$،وسجلت أعلى مستوي 1,290.94$ ، وأدنى مستوي 1,285.42$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.2% ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,281.20$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

ودعم أيضا صعود الأسعار بالأمس توقف ارتفاع الأسهم العالمية، مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم السادس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي ، مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.93 نقطة المسجل فى وقت سابق بالأمس.

يأتي استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية والذي يضغط بدوره سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي ، بعد بيانات قوية عن قطاعي الخدمات والإسكان فى الولايات المتحدة ، والتي عززت من ثقة المستثمرين فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

وقال الاحتياطي الاتحادي مؤخرا أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة ، الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 766.59 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.