شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع صباحا وسط تقييم تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال خمس جلسات ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، وقاد التراجعات قطاع صناعة السيارات ، وسط تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس "المتقلبة" مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه لتسجيل أول خسارة خلال خمس جلسات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ومع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع تقييم المستثمرين لتطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الاثنين إنه يعتقد أن واشنطن وبكين على وشك التوصل إلى اتفاق.

وبالرغم من التعليقات الإيجابية من قبل الإدارة الأمريكية ، غير إن السوق حاليا فى انتظار المزيد من التوضيحات حول البنود التي تم حل الخلافات بشأنها خاصة بنود الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.15% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس حوالي 0.1% ، وعلى خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.15%.